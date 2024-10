Animal Crossing Pocket Camp sta tornando con una nuova versione OFFLINE (Di lunedì 28 ottobre 2024) A distanza di poche settimane dall’annuncio della chiusura dei server per Animal Crossing Pocket Camp, Nintendo ha annunciato l’arrivo della versione Complete, che come da nome includerà tutti i contenuti rilasciati nel tempo, ma questa volta non sarà free to play ma buy to play, senza microtransazioni, pass e modalità Online, sarà giocabile interamente OFFLINE al costo di 9,99€ a partire dal 3 Dicembre, fino al 31 Gennaio 2025, dopo di che il prezzo per l’acquisto passerà a 19,99€. Gamerbrain.net - Animal Crossing Pocket Camp sta tornando con una nuova versione OFFLINE Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) A distanza di poche settimane dall’annuncio della chiusura dei server per, Nintendo ha annunciato l’arrivo dellaComplete, che come da nome includerà tutti i contenuti rilasciati nel tempo, ma questa volta non sarà free to play ma buy to play, senza microtransazioni, pass e modalità Online, sarà giocabile interamenteal costo di 9,99€ a partire dal 3 Dicembre, fino al 31 Gennaio 2025, dopo di che il prezzo per l’acquisto passerà a 19,99€.

Animal Crossing Pocket Camp sta tornando con una nuova versione OFFLINE

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nintendo ha annunciato che Animal Crossing: Pocket Camp Complete sarà lanciato per iOS sull’App Store e per Android su Google Play il 3 dicembre. Il gioco sarà disponibile a un prezzo introduttivo ... (techgaming.it)

Nintendo released a 12-minute video highlighting Pocket Camp Complete including what's staying, leaving, and new exciting features being added. (shacknews.com)

It’s been a few months since Nintendo announced that Animal Crossing: Pocket Camp would be reaching its last breath after an impressive seven-year run. While ... (nintendowire.com)