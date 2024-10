Anche in Italia la criminalità informatica ultima versione, quella del furto di dati sensibili, sta bruciando le tappe

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Buona parte dell’umanità ha capito già da molto tempo che, insieme a altro, si smaterializzeranno molti crimini che dovranno essere perseguiti con altrettanto nuove tecnologie valide per avversarli. Senza il timore di mettere il carro davanti ai buoi, è possibile affermare che l’attività praticata un pò dovunque di violare documentiviene ormai definita hackeraggio. Tantoperché lo spionaggio esiste da tempo immemore e con gli anni si è affinato molto, tant’è che ormai tale attività è espressail proprio nome con il termine in inglese spy,per uniformarepratica svolta in tutto il mondo. Ripetendo, essa ignora o quasi i particolari di un fenomeno e va dritta ai fondamentali del fenomeno: il titolare, chi ne ha la disponibilità e sametterla a frutto. Per farne cosa? Per rimanere nel mondo anglosassone, basta usare la parola Businnes, Affari.