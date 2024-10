Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Celebrazioni i protagonisti e i titoli in scena a novembre

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si prospetta un mese ricco di appuntamenti imperdibili aldi Bologna. Per la prosa Vincenzo Salemme è interprete della celebre commedia di Eduardo De Filippo Natale in casa Cupiello, che torna sino al 3dopo il successo dello scorso anno che registrò quattro serate interamente sold out. Il 15 e 16è la volta di Gioele Dix che rende omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo Ma per fortuna che c’era il Gaber, nato in occasione del ventennale della scomparsa del cantautore milanese: un insolito itinerario in cui si intrecciano brani conosciuti tratti dal suo repertorio e musiche e testi inediti.