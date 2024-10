Gaeta.it - Aggressione shock a Aprilia: uomo minacciato da un aggressore mascherato con un’ascia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La notte scorsa, la tranquillità diè stata spezzata da un episodio inquietante. Undi 58 anni, residente a Nettuno, ha vissuto momenti di terrore mentre si trovava al distributore di benzina per fare rifornimento. Unper Halloween e armato di, ha provato a colpirlo, lasciando la comunità in uno stato di. L’accaduto ha mobilitato le forze dell’ordine che ora indagano per dare un volto a questo inquietante episodio. L’incontro imprevisto al distributore di benzina La serata fatale è iniziata come una qualsiasi altra per l’di 58 anni, che al distributore di benzina diha fatto rifornimento alla sua automobile. Mentre scendeva dal veicolo, ha notato la presenza di una figura inquietante: un individuocon un volto spaventoso, tipico delle celebrazioni di Halloween.