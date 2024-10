Aggressione in un istituto alberghiero di Castel Volturno: 17enne denuncia per lesioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Castel Volturno, in provincia di Caserta, si è verificato un episodio di violenza all’interno di un istituto alberghiero. Un ragazzo di 17 anni, ex studente della scuola, ha aggredito la preside colpendola alla tempia. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata, scatenando preoccupazione e vigilanza tra i membri della comunità scolastica. Il fatto e la dinamica dell’Aggressione I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata della preside, una donna di 56 anni, che ha sporto denuncia per lesioni personali. Secondo le informazioni raccolte, il giovane si era presentato presso la scuola intorno alle 10 del mattino con l’intento di ottenere la riammissione ai corsi. La situazione è rapidamente degenerata quando, dopo aver iniziato a urlare contro la dirigente, l’ex alunno ha seguito la preside nel suo ufficio. Gaeta.it - Aggressione in un istituto alberghiero di Castel Volturno: 17enne denuncia per lesioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, in provincia di Caserta, si è verificato un episodio di violenza all’interno di un. Un ragazzo di 17 anni, ex studente della scuola, ha aggredito la preside colpendola alla tempia. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata, scatenando preoccupazione e vigilanza tra i membri della comunità scolastica. Il fatto e la dinamica dell’I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata della preside, una donna di 56 anni, che ha sportoperpersonali. Secondo le informazioni raccolte, il giovane si era presentato presso la scuola intorno alle 10 del mattino con l’intento di ottenere la riammissione ai corsi. La situazione è rapidamente degenerata quando, dopo aver iniziato a urlare contro la dirigente, l’ex alunno ha seguito la preside nel suo ufficio.

