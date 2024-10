Lanazione.it - Zucche giganti in mostra a Villa Montalvo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sono lel’attrazione del sesto weekend de ‘Il Regno delle’, l’esposizione ospitata fino al 3 novembre nel parco dicon diciannove sculture realizzate appunto interamente con le. La manifestazione, organizzata per la prima volta in Italia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Campi, consente quindi ai visitatori di scoprire come quello che è un frutto della natura possa essere utilizzato per realizzare statue artistiche sulla scia di quanto accade, ormai da oltre 20 anni, nella celebre ‘dipiù grande del mondo’ che si svolge a Ludwigsburg, in Germania. A Campi il tema scelto è ‘Madagascar’ per cui, sparsi per la grande area verde, ci sono gorilla, giraffe, leoni, pinguini, serpenti e tanti altri richiami ispirati all’incredibile biodiversità dell’isola principale del continente africano.