Via alla manutenzione dei fossi (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori di manutenzione per ripulire i fossi che passano nei campi agricoli tra via Del Sole e la zona di Scossicci, a Porto Recanati. Proprio durante la recente riunione che c’era stata in municipio fra i cittadini danneggiati dall’alluvione e l’amministrazione comunale, il sindaco Andrea Michelini aveva spiegato che diversi problemi sul fronte maltempo erano nati a causa dei fossi non puliti in quei terreni di proprietà della delegazione pontificia. Ma adesso è finalmente cominciato l’intervento. "Sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria e di profilatura di alcuni fossi – dice il sindaco Michelini –. Ilrestodelcarlino.it - Via alla manutenzione dei fossi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori diper ripulire iche passano nei campi agricoli tra via Del Sole e la zona di Scossicci, a Porto Recanati. Proprio durante la recente riunione che c’era stata in municipio fra i cittadini danneggiati dall’alluvione e l’amministrazione comunale, il sindaco Andrea Michelini aveva spiegato che diversi problemi sul fronte maltempo erano nati a causa deinon puliti in quei terreni di proprietà della delegazione pontificia. Ma adesso è finalmente cominciato l’intervento. "Sono in corso di esecuzione i lavori distraordinaria e di profilatura di alcuni– dice il sindaco Michelini –.

