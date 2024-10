Una marea rosso-Trump invade New York, anche finto Kim Jong Un (Di domenica 27 ottobre 2024) Un uomo travestito da Kim Jong Un pronto a farsi le foto con chiunque lo chiedesse, una marea di cappellini rossi 'Make America Great Again', e turisti spaesati. Intorno al Madison Square Garden migliaia di sostenitori di Donald Trump hanno atteso ore, sfidando anche le rigide temperature notturne, per entrare nella popolare arena e partecipare al comizio dell'ex presidente. Fra i 20.000 presenti al Madison Square Garden ci sono americani che arrivano da tutto il Paese, anche dalla democratica California. Sono a New York per vedere colui che ritengono "il loro salvatore". Chi non è riuscito a entrare perché arrivato troppo tardi è rimasto fuori dal Madison Square Garden, mentre altri si sono riversati sulla Quinta Strada, invasa da un fiume di cappellini rossi. Quotidiano.net - Una marea rosso-Trump invade New York, anche finto Kim Jong Un Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Un uomo travestito da KimUn pronto a farsi le foto con chiunque lo chiedesse, unadi cappellini rossi 'Make America Great Again', e turisti spaesati. Intorno al Madison Square Garden migliaia di sostenitori di Donaldhanno atteso ore, sfidandole rigide temperature notturne, per entrare nella popolare arena e partecipare al comizio dell'ex presidente. Fra i 20.000 presenti al Madison Square Garden ci sono americani che arrivano da tutto il Paese,dalla democratica California. Sono a Newper vedere colui che ritengono "il loro salvatore". Chi non è riuscito a entrare perché arrivato troppo tardi è rimasto fuori dal Madison Square Garden, mentre altri si sono riversati sulla Quinta Strada, invasa da un fiume di cappellini rossi.

Una marea rosso-Trump invade New York, anche finto Kim Jong Un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una marea rosso-Trump invade New York, anche finto Kim Jong Un - Sono a New York per vedere colui che ritengono "il loro salvatore". Chi non è riuscito a entrare perché arrivato troppo tardi è rimasto fuori dal Madison Square Garden, mentre altri si sono riversati ... (ansa.it)

Marea nera: un forte odore di petrolio ha invaso New Orleans - New Orleans è invasa da un odore pungente di petrolio che si è diffuso ... con 24 ore di anticipo sul previsto, la marea nera. I venti che soffiano da sud est sono i responsabili sia ... (italiavela.it)

Il Paolano pacificamente invaso da centinaia di argentini - È stata un’invasione dolce che si è quasi confusa e fusa con la popolazione locale. Una marea, in prevalenza di giovani, che scappa dalla crisi in cui è piombata l’Argentina ed è alla ... (msn.com)