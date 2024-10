Ucraina, Putin: spero Occidente ascolti (Di domenica 27 ottobre 2024) 19.20 Sul via libera a Kiev per colpire in profondità il territorio russo con armi occidentali "spero" che l'Occidente abbia ascoltato gli avvertimenti. Così il presidente russo Putin. "spero che abbiano sentito, perché ovviamente anche noi dovremo prendere decisioni",avverte L'uso di armi ad alta precisione e a lungo raggio è possibile "solo con la partecipazione di ufficiali dei Paesi Nato e implica l'uso di dati provenienti da satelliti di cui l'Ucraina non dispone". In tal caso i Paesi Nato saranno in guerra con la Russia. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 19.20 Sul via libera a Kiev per colpire in profondità il territorio russo con armi occidentali "" che l'abbia ascoltato gli avvertimenti. Così il presidente russo. "che abbiano sentito, perché ovviamente anche noi dovremo prendere decisioni",avverte L'uso di armi ad alta precisione e a lungo raggio è possibile "solo con la partecipazione di ufficiali dei Paesi Nato e implica l'uso di dati provenienti da satelliti di cui l'non dispone". In tal caso i Paesi Nato saranno in guerra con la Russia.

