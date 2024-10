Uccisa con 11 forbiciate a Costa Volpino, l’assassino scappato dai garage (Di domenica 27 ottobre 2024) Il DELITTO. L’omicidio nella notte tra venerdì e sabato 26 ottobre a casa della studentessa. L’allarme da un’amica, l’assassino è un vicino di casa che è rincasato dai garage. Ecodibergamo.it - Uccisa con 11 forbiciate a Costa Volpino, l’assassino scappato dai garage Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il DELITTO. L’omicidio nella notte tra venerdì e sabato 26 ottobre a casa della studentessa. L’allarme da un’amica,è un vicino di casa che è rincasato dai

