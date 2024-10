Agi.it - Troppa acqua dolce in mare, spariscono i pesci

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Pesce sparito a causa del massiccio afflusso discaricata dai fiumi in, tronchi galleggianti che rappresentano una minaccia per le imbarcazioni, detriti che finiscono nei motori delle barche danneggiandoli. Lo riferisce Coldiretti spiegando che "sono le conseguenze dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia e che oltre a città e campagna non ha risparmiato il settore della pesca a partire dalla Liguria". "A farne le spese sono state soprattutto le imbarcazioni della piccola pesca, con iche si sono allontanati dalle zone costiere in cerca dipiù pulito - spiega Coldiretti Pesca - a causa dell'arrivo dell'mescolata a fango, che fiumi e torrenti hanno riversato in gran quantità .