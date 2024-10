Tragico incidente in moto: cade e muore sul colpo (Di domenica 27 ottobre 2024) Questa notte un 43enne napoletano è morto in un incidente stradale, in via Montegrillo a Bacoli. Era in sella alla sua moto, insieme a una 36enne. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sarebbe morto sul colpo. La donna che Napolitoday.it - Tragico incidente in moto: cade e muore sul colpo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Questa notte un 43enne napoletano è morto in unstradale, in via Montegrillo a Bacoli. Era in sella alla sua, insieme a una 36enne. La dinamica dell’non è ancora chiara. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sarebbe morto sul. La donna che

