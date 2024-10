Metropolitanmagazine.it - Tommaso Marini, chi è la fidanzata Sofia: “Non sono macho o virile? Chissenefega”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nonostante la sua crescente popolarità, ora concorrente a Ballando con le Stelle,è sempre stato molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Il campione di scherma, che su Instagram conta oltre 27mila follower, non ha mai condiviso dettagli personali riguardanti una possibile. Lo stessoha confermato di non essere attualmente impegnato in una relazione sentimentale, preferendo concentrarsi sullo sport e sulle sue passioni. Poco si sa del suo privato, ma del suo carattere creativo ed estroverso ha invece parlato in un’intervista a La Repubblica del 2022: “All’inizio mi scambiavano per un modello. Ingaggio amici anche per 40 minuti per trovare l’angolazione giusta per una foto, ma l’aspetto fisico non sempre mi ha aiutato ‘Se la tira’, mi dicevano”.