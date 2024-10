TNA: Masha Slamovich detronizza Jordynne Grace, è lei la nuova campionessa Knockouts (Di domenica 27 ottobre 2024) TNA Bound for Glory 2024 è stato un evento che ha rispettato le alte aspettative createsi durante la sua messa in onda. Uno dei tre main event della serata ha visto protagoniste le due powerhouse della divisione Knockouts: la campionessa Jordynne Grace e la sfidante Masha Slamovich in un match dove il titolo era in palio. Primo alloro per Slamovich Il match parte subito con una prova di forza, il pubblico è diviso 50 e 50 nel tifare le due atlete, dalla forza si passa all’agilità e allo striking e Masha qui si porta in vantaggio. Grace decide di concentrarsi su una gamba di Masha per indebolirgliela. Il match prosegue, le due scavano nel loro arsenale tirando fuori power moves innovative. Masha va sempre più over ma un Burning Hammer e uno Snow Plow non bastano per mettere al tappeto Jordynne. Zonawrestling.net - TNA: Masha Slamovich detronizza Jordynne Grace, è lei la nuova campionessa Knockouts Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024) TNA Bound for Glory 2024 è stato un evento che ha rispettato le alte aspettative createsi durante la sua messa in onda. Uno dei tre main event della serata ha visto protagoniste le due powerhouse della divisione: lae la sfidantein un match dove il titolo era in palio. Primo alloro perIl match parte subito con una prova di forza, il pubblico è diviso 50 e 50 nel tifare le due atlete, dalla forza si passa all’agilità e allo striking equi si porta in vantaggio.decide di concentrarsi su una gamba diper indebolirgliela. Il match prosegue, le due scavano nel loro arsenale tirando fuori power moves innovative.va sempre più over ma un Burning Hammer e uno Snow Plow non bastano per mettere al tappeto

