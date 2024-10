“Spettacolo orribile”. Incidente choc nella notte, ancora sangue e vittime sulla strada (Di domenica 27 ottobre 2024) Un terribile Incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Teatro è stata la via Flaminia, all’altezza di San Giovanni Profiamma a Foligno. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente verso le 3. A perdere la vita un uomo di 54 anni residente a Nocera Umbra. Devastante la scena che si è presentata ai soccorritori. Scrive il Corriere dell’Umbria come: “Nell’impatto sono rimaste ferite anche altre 4 persone”. >> “Roba da censura, da vomito”. Grande Fratello, Lorenzo choc su Shaila: la frase assurda in un momento di passione. Pubblico sconvolto: “È uno schifo, cacciateli” “A bordo dell’altra auto coinvolta, tutte trasferite all’ospedale di Foligno per accertamenti: uno sarebbe più grave ma secondo le prime informazioni non in pericolo di vita. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un terribilele si è verificatotra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Teatro è stata la via Flaminia, all’altezza di San Giovanni Profiamma a Foligno. Per causeda accertare due auto si sono scontrate frontalmente verso le 3. A perdere la vita un uomo di 54 anni residente a Nocera Umbra. Devastante la scena che si è presentata ai soccorritori. Scrive il Corriere dell’Umbria come: “Nell’impatto sono rimaste ferite anche altre 4 persone”. >> “Roba da censura, da vomito”. Grande Fratello, Lorenzosu Shaila: la frase assurda in un momento di passione. Pubblico sconvolto: “È uno schifo, cacciateli” “A bordo dell’altra auto coinvolta, tutte trasferite all’ospedale di Foligno per accertamenti: uno sarebbe più grave ma secondo le prime informazioni non in pericolo di vita.

