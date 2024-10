Oasport.it - Speed skating, l’Italia fa incetta nell’ultima giornata a Inzell. Arianna Fontana bene nei 1500, ma squalificata nella mass start

(Di domenica 27 ottobre 2024) Arrivano altri risultati brillanti perdell’International Race, evento diandato in scena sul ghiaccio di(Germania) e che funge da test agonistico in vista dell’inizio della Coppa del Mondo. Fantastica prestazione di squadra suimetri maschili, dove le prime cinque posizioni sono state monopolizzate dagli azzurri: Daniele Di Stefano ha vinto in 1:47.25 davanti ad Alessio Trentini (1:48.12), Riccardo Lorello (1:48.18), Francesco Betti (1:48.29) e Davide Ghiotto (1:48.27), che ieri aveva siglato il record del mondo ufficioso dei 10.000 metri. Di Stefano ha dettato legge anche, precedendo Andrea Giovannini nell’avvincente gara con partenza in linea culminata con una grintosa doppietta tricolore.