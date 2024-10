Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi Usa, Abc News: Harris in vantaggio di 4 punti su Trump tra i “probabili elettori”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il dato non è indicativo di un reale sorpasso sul candidato avversario, visto che il sistema elettorale americano è basato sui Grandiin palio per ogni stato e non sul numero di preferenze che escono dalle urne. Tuttavia secondo uno Abcpubblicato oggi, la candidata dem Kamalaè intra i “” (ovvero chi si è registrato per votare e ha dichiarato aisti di recarsi alle urne il 5 novembre) rispetto a Donald. Un dato che conferma che il duello sarà un accanito testa a testa, come è emerso anche daidi Cnn e New York Times che registravano una sostanziale parità con vantaggi non significativi per gli sfidanti negli swing states (Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Nevada, Arizona, Georgia).