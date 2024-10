Notizie.com - Sciopero dei trasporti lunedì 28 ottobre 2024: a rischio metro, bus e tram per 24 ore, gli orari

(Di domenica 27 ottobre 2024)deidomani,28. Durerà 24 ore, ae bus. Glicittà per città. Dopo quelli del 5 e del 12, arriva un altronazionale dei. La settimana comincia con una lunga giornata di disagi per turisti e cittadini, soprattutto a Roma.dei28: a, bus eper 24 ore, gli(Ansa Foto) – notizie.comTra le grandi città interessate oltre alla Capitale c’è Napoli, ma in lista sono presenti anche l’Umbria e Ascoli Piceno. A incrociare le braccia in Lazio saranno Usb lavoro Privato e Orsa, le cui segreterie regionali hanno proclamato uno stop di 24 ore in Atac che coinvolgerà autobus, filobus,di Roma e la ferrovia Termini-Centocelle. Sciopererà anche Start di Ascoli Piceno nelle province di Perugia e Terni.