Schianto frontale con un camion Il giovane sull’auto è gravissimo

(Di domenica 27 ottobre 2024) MONTANASO (Lodi) È in prognosi riservata ilrimasto gravemente ferito, l’altra notte, nell’incidente stradale avvenuto a Montanaso Lombardo. Lo scontrotra un autoarticolato e un’Audi – le cui cause sono al vaglio dei carabinieri di Lodi Vecchio – ha visto il 22enne D.B.A. origini straniere ma residente a Salerano sul Lambro, incastrato tra le lamiere della sua macchina ed estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Ilè stato portato con l’elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso, quello ritenuto indice di maggiore gravità da perte dei medici. Aveva diverse ferite e un serio trauma cranico. Intanto via Emilia, per consentire l’intervento in emergenza, è rimasta chiusa. Erano le 3.10 quando le squadre dei soccorritori hanno raggiunto i feriti coinvolti nellosulla via Emilia.