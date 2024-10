Gaeta.it - Santiago Ferrero di Cerveteri entra nel team professionale: un traguardo storico per il ciclismo locale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

, un giovane ciclista di, ha recentemente raggiunto un importantenella sua carriera sportiva, facendo il salto in un. Questo evento segna una pietra miliare non solo per il giovane atleta, ma anche per la comunitÃ, che celebra con entusiasmo il suo successo. La sua ascesa nella scena ciclistica italiana è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti della città , che vedono in lui un esempio da seguire per i giovani appassionati di. L'ASSESSORE PAOLACCI CELEBRA LA REALIZZAZIONE DIIl consigliere comunale Gianluca Paolacci ha recentemente elogiatoper il suo passaggio a un, sottolineando l'importanza storica di questoper