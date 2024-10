Regionali: chi sono i candidati della Lega (Di domenica 27 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYScendono in campo a sostegno di Elena Ugolini anche i candidati della Lega Salvini Premier per le elezioni Regionali del 17-18 novembre in Emilia Romagna. Si uniscono alla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Fratelli Bolognatoday.it - Regionali: chi sono i candidati della Lega Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYScendono in campo a sostegno di Elena Ugolini anche iSalvini Premier per le elezionidel 17-18 novembre in Emilia Romagna. Si uniscono alla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Fratelli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali, sono oltre 1 milione e 340 mila gli elettori chiamati alle urne in tutta la Liguria. Come si vota - Genova – Sono 1.341.799 gli elettori ... tornata elettorale nel 2020 per le elezioni regionali quando si recarono alle urne 716.211 votanti con un’affluenza del 53,42 %. Quattro anni fa tra i dieci ... (ilsecoloxix.it)

Regionali, per il dopo-Zaia spunta l'ipotesi De Poli: Lega isolata sul terzo mandato - MESTRE - Avevano previsto trecento posti a sedere, hanno aggiunto un centinaio di poltrone, alla fine hanno raggiunto il mezzo migliaio di partecipanti, gente in piedi dentro e fuori la sala ... (ilgazzettino.it)

L’allerta non ferma le urne, caccia ai votanti via chat e social - Tornata elettorale confermata in Liguria dopo il summit tra i vertici di prefetture, Regione, Arpal e Protezione civile. Bucci a Genova è andato a trovare la ... (ilsecoloxix.it)

Regionali, la lista M5S: 'Nel campo progressista per governare il cambiamento' - Conferenza stampa per la presentazione degli otto candidati modenesi e poi incontro con Conte in centro a Modena ... (lapressa.it)