Gamberorosso.it - Quando la stella non è un portafortuna: ascese e discese dei ristoranti Michelin

(Di domenica 27 ottobre 2024)si pensa che i riconoscimenti come larappresentino la scialuppa di salvataggio per le economie dei, forse non si fanno in conti con le effettive conseguenze, dirette e indirette, di questi riconoscimenti. Ci ha pensato la Strategic Management Society a fare questi conti, con un studio di Daniel Sands (della scuola di management dell'University College di Londra) che ha analizzato l'andamento deid'autore di New York nell'arco di due decenni. Il risultato – a sorpresa – non lascia adito a dubbi: iche hanno ricevuto unahanno avuto maggiori probabilità di chiudere negli anni successivi. Le cause sono diverse, ma si possono condensare con una maggiore pressione esercitata sulla loro catena del valore.