Probabili formazioni Empoli-Inter | decima giornata Serie A 2024 25

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, match delladi/2025. Alle ore 18.30 di mercoledì 30 ottobre, con diretta tv su Dazn in esclusiva, si sfidano al Castellani gli azzurri, che sono partiti discretamente in questo campionato, e i nerazzurri campioni d’Italia che vogliono rilanciare le proprie ambizioni di bis. Chi vincerà? Sportface seguirà l’incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Roberto D’Aversa e Simone Inzaghi.– Anjorin intoccabile in mezzo al campo, attacco a due formato da Esposito e Colombo con Gyasi sempre in posizione di esterno di centrocampo.– Non si forzeranno i rientri di Calhanoglu e Acerbi. Asllani da ex in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai lati. Almeno uno tra Lautaro e Thuram destinato a riposare.