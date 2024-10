Piemonte, allerta per i fiumi in piena (Di domenica 27 ottobre 2024) 11.00 Resta in arancione la criticità per piene riguardanti i fiumi Belbo, Bormida, Tanaro e Po tra San Sebastiano e Crescentino, in Piemonte. La protezione civile lavora per barriere anti-inondazione ad Acqui Terme.A Premosello Chiavenda ,Bassa Ossola,smottamento su un tratto della strada di frazione Colloro Le forti piogge nel Ponente ligure han no causato danni, allagamenti e frane sulla rete delle strade secondarie tra Savonese e la Val Bormida. Frana sull' Aurelia a Varazze. Ad Arenzano resta disperso un uomo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 11.00 Resta in arancione la criticità per piene riguardanti iBelbo, Bormida, Tanaro e Po tra San Sebastiano e Crescentino, in. La protezione civile lavora per barriere anti-inondazione ad Acqui Terme.A Premosello Chiavenda ,Bassa Ossola,smottamento su un tratto della strada di frazione Colloro Le forti piogge nel Ponente ligure han no causato danni, allagamenti e frane sulla rete delle strade secondarie tra Savonese e la Val Bormida. Frana sull' Aurelia a Varazze. Ad Arenzano resta disperso un uomo.

