Pareggio con un gol per parte tra Parma ed Empoli (Di domenica 27 ottobre 2024) Parma - Pareggio divertente tra Parma ed Empoli, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzo pari consecutivo, mentre per quella di Roberto D'Aversa è sinonimo di ritorno a punti dopo due sconfitte nel altrettante ultime gare. All'autorete di Coulibaly nel primo tempo Ilgiornaleditalia.it - Pareggio con un gol per parte tra Parma ed Empoli Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024)divertente traed, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzo pari consecutivo, mentre per quella di Roberto D'Aversa è sinonimo di ritorno a punti dopo due sconfitte nel altrettante ultime gare. All'autorete di Coulibaly nel primo tempo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pareggio con un gol per parte tra Parma ed Empoli - 2 minuti per la lettura PARMA (ITALPRESS) – Pareggio divertente tra Parma ed Empoli, che non vanno oltre un 1-1. Per la squadra di Fabio Pecchia significa terzo pari consecutivo, mentre per quella di ... (msn.com)

Parma-Empoli 1-1: video, gol e highlights - Il lunch match della domenica di Serie A tra Parma-Empoli termina sul punteggio di 1-1. Gli ospiti vanno in vantaggio grazie all’autogol di Coulibaly nel primo tempo. Nel Parma, invece, prima gioia in ... (sport.sky.it)

Parma – Empoli: rigore sbagliato da Bonny, che errore! – VIDEO - Rigore sbagliato da Bonny, l'attaccante del Parma spreca la grande occasione del 2-1 nel finale della sfida contro l'Empoli ... (generationsport.it)

Empoli, pareggio prima dell’Inter: il Parma si divora la rimonta! - Parma-Empoli finisce 1-1. I toscani, che dovranno affrontare l'Inter, sbloccano su autogol. I gialloblu pareggiano ma sbagliano nel finale. (inter-news.it)