Nocerina-Casarano 0-0, il big match non si sblocca: secondo pareggio in campionato per i molossi (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si sblocca il big match del San Francesco, valido per la nona giornata del campionato, tra la Nocerina e il Casarano. La capolista di Raffaele Novelli rallenta la sua corsa, ma riesce a dare continuità alla striscia positiva di risultati. Il secondo pareggio stagionale va ad aggiungersi alle Salernotoday.it - Nocerina-Casarano 0-0, il big match non si sblocca: secondo pareggio in campionato per i molossi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non siil bigdel San Francesco, valido per la nona giornata del, tra lae il. La capolista di Raffaele Novelli rallenta la sua corsa, ma riesce a dare continuità alla striscia positiva di risultati. Ilstagionale va ad aggiungersi alle

Nocerina-Casarano: il big match di Domenica le uniche 2 squadre del girone con zero sconfitte - Grande attesa per il match tra Nocerina Calcio 1910 e Casarano Calcio Domenica, il campo del "San Francesco" di Nocera Inferiore si trasformerà nell'epicentro del calcio dilettantistico, ospitando una ... (nocerinalive.it)

