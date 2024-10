Nello skateboard non conta come vai sulla tavola, conta chi sei (Di domenica 27 ottobre 2024) Non sono mai stato bravo con lo skate. Inutile mentire, lo skateboarding è soprattutto sincerità, improvvisazione, creatività. Nasce dal surf e, oltre a condividerne i principi, ne assorbe lo spirito: «Il migliore è quello che si diverte di più», come disse uno dei padri del surf moderno, Duke Kahanamoku, in risposta al famoso surfista californiano Greg Noll che gli chiedeva, appunto, chi fosse il migliore. È ovvio che, negli anni, le competizioni siano diventate necessarie: hanno portato lo skateboard alle Olimpiadi e sotto le luci delle passerelle, ma l’attitudine di qualsiasi skater o surfista - ruoli spesso sovrapposti o sovrapponibili - resta invariata. Non conta come vai sulla tavola, conta chi sei. C’è chi vede una rampa di scale e chi vede uno spot per qualche trick; c’è chi vede il mare mosso e chi vede un parco giochi. Lo stesso vale nella vita di tutti i giorni. Gqitalia.it - Nello skateboard non conta come vai sulla tavola, conta chi sei Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non sono mai stato bravo con lo skate. Inutile mentire, loing è soprattutto sincerità, improvvisazione, creatività. Nasce dal surf e, oltre a condividerne i principi, ne assorbe lo spirito: «Il migliore è quello che si diverte di più»,disse uno dei padri del surf moderno, Duke Kahanamoku, in risposta al famoso surfista californiano Greg Noll che gli chiedeva, appunto, chi fosse il migliore. È ovvio che, negli anni, le competizioni siano diventate necessarie: hanno portato loalle Olimpiadi e sotto le luci delle passerelle, ma l’attitudine di qualsiasi skater o surfista - ruoli spesso sovrapposti o sovrapponibili - resta invariata. Nonvaichi sei. C’è chi vede una rampa di scale e chi vede uno spot per qualche trick; c’è chi vede il mare mosso e chi vede un parco giochi. Lo stesso vale nella vita di tutti i giorni.

