Napoli Basket: ingaggiato Benjamin "Ben" Bentil

(Di domenica 27 ottobre 2024) La S.S.comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta del Ghana“Ben”. L’Ala/Centro di 206 cm, è nato a Sekondi il 29 Marzo 1995. Benha iniziato la sua carriera giocando in Ghana. A 15 anni è andato negli Stati Uniti per frequentare la Haverford School in Pennsylvania e successivamente la St. Andrew’s School nel Delaware. Nel 2014 si è trasferito al Providence College. Nel 2016, per i draft NBA, è stato selezionato dai Boston Celtics. Ha avuto successivamente esperienze a Indiana e Dallas nella NBA. Ha giocato a Fort Wayne nella G-League, Xinjiang in Cina, a Chalon in Francia, Bilbao in Spagna. e nel 2018/19 al Peristeri Atene. Nel 2019, è passato al Panathinaikos dove in due anni ha giocato 54 partite di EuroLeague con 258 punti segnati e 128 rimbalzi catturati.