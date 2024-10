Thesocialpost.it - Moto GP: Francesco Bagnaia vince in Thailandia

(Di domenica 27 ottobre 2024)“Pecco”il Grand Prix in. In una gara piovosa, il due volte campione del mondo in carica ha realizzato una prestazione magistrale riducendo il divario in campionato con Jorge Martin a 17 punti! Completano il podio Jorge Martin e Pedro Acosta.Leggi anche:GP: Pole diin, terzo Martin Sul circuito bagnato di Buriram, Peccoconquista la sua nona vittoria stagionale, dimostrando abilità sul bagnato e segnando un successo decisivo per la rincorsa al titolo mondiale. In, l’italiano ha dato spettacolo in un emozionante testa a testa con Marc Marquez, superando Jorge Martin che, dopo un tentativo iniziale di fuga, è rimasto indietro.