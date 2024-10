Mistermovie.it - Mister Movie | Colpo di Scena a Ballando con le Stelle, la Caduta di Giada Lini e il Punteggio Controverso della Giuria

(Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Durante la quinta serata dicon le2024,ha avuto un momento di difficoltà in pista: durante una coreografia appassionata in coppia con il giornalista Alan Friedman, è scivolata, sfuggendo per un istante al controllo del partner. Un incidente imprevisto che ha creato un mix di tensione e stupore tra il pubblico, ma che non ha impedito ai due di portare a termine il loro passo doble con determinazione e grande compostezza. La loro forza d’animo è stata evidente, e la coppia ha dato prova di grande professionalità completando la performance. La Valutazione: Reazioni Miste e Polemiche Nonostante il loro impegno, laha assegnato undi 16 punti, generando diverse reazioni.