Mark Henry: "Mio figlio rinuncerebbe a tutto pur di diventare un pro wrestler, i fan lo ameranno"

Nel corso del "Busted Open" podcast è stato chiesto a Mark Henry se desiderasse disputare un ultimo incontro, il che lo ha portato a parlare di suo figlio Jacob, affermando che il sogno di quest'ultimo è quello di giocare una partita di NFL e poi di fare il wrestler. Le sue parole "Ho un figlio che ora è al college, vuole diventare un wrestler professionista, ma prima di tutto giocare anche una sola partita nella NFL. Io gli ho detto che lo ameranno, di solito le persone che hanno alternative, scelgono i soldi e quindi altri sport. Tenendo a mente la sua passione, ha fatto capire al mondo che rinuncerebbe a tutto pur di diventare un wrestler professionista, ecco perché la folla lo amerà'". Per la cronaca, Jacob ha fatto la sua prima apparizione on screen in WWE a SummerSlam, dove era seduto accanto al padre membro della Hall of Fame.

