Manovra: Conte, 'da sanità a scuola, tagli dappertutto e nuove tasse' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La preoccupazione è fortissima perché la Manovra in attuazione del patto di stabilità provocherà tagli e questo significa anche di fatto nuove tasse. Stiamo parlando di una sanità al disastro. Stiamo parlando di una scuola a cui verrà tagliato l'organico di docenti e personale Ata, stiamo parlando di pensioni per le quali si confermeranno i tagli alle rivalutazioni, con le minime aumentate di tre euro, un'elemosina, stiamo parlando di tagli lineari che si abbatteranno sui ministeri quindi significa tagli a programmi, progetti di cui abbiamo assoluto bisogno, tagli ai servizi, perché tagli ai comuni significa i servizi sociali. tagli dappertutto. Questo è il governo dei tagli". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento a Cesena. Liberoquotidiano.it - Manovra: Conte, 'da sanità a scuola, tagli dappertutto e nuove tasse' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La preoccupazione è fortissima perché lain attuazione del patto di stabilità provocheràe questo significa anche di fatto. Stiamo parlando di unaal disastro. Stiamo parlando di unaa cui verràato l'organico di docenti e personale Ata, stiamo parlando di pensioni per le quali si confermeranno ialle rivalutazioni, con le minime aumentate di tre euro, un'elemosina, stiamo parlando dilineari che si abbatteranno sui ministeri quindi significaa programmi, progetti di cui abbiamo assoluto bisogno,ai servizi, perchéai comuni significa i servizi sociali.. Questo è il governo dei". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, a margine di un evento a Cesena.

