Maltempo, allerta arancione in Piemonte, Liguria ed E-R. Bomba d'acqua nel sud Sardegna (Di domenica 27 ottobre 2024) L'ondata di Maltempo che sta colpendo l'Italia prosegue anche oggi, domenica 27 ottobre. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. allerta gialla invece su gran parte della Sardegna e su settori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Nel Genovese si cerca un disperso, mentre nel sud Sardegna otto ragazzi sorpresi da una Bomba d'acqua sono stati salvati dai vigili del fuoco.

