Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta e quinto posto! Tipletta norvegese, Braathen quarto, Hirscher a punti

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.\10: Per oggi è tutto, appuntamento con la coppa del Mondo tra tre settimane a Levi in Finlandia. Grazie per averci seguito e buona domenica! 14.09: Questa la classifica sia di Coppa del Mondo generale che di: 1 Alexander Steen Olsen (NOR) – 100 2 Henrik Kristoffersen (NOR) – 80 3 Atle Lie McGrath (NOR) – 60 4 Lucas Pinheiro(BRA) – 50 5 Alex(ITA) – 45 6 Zan Kranjec (SLO) – 40 7 Raphael Haaser (AUT) – 36 8 Patrick Feurstein (AUT) – 32 9 Gino Caviezel (SUI) – 29 10 Luca De Aliprandini (ITA) – 26 14.07: Questa la classifica finale deldi: 1 Alexander Steen Olsen (NOR) 2:09.50 2 Henrik Kristoffersen (NOR) 2:10.15 (+0.65) 3 Atle Lie McGrath (NOR) 2:10.16 (+0.66) 4 Lucas Pinheiro(BRA) 2:10.40 (+0.90) 5 Alex(ITA) 2:10.60 (+1.10) 6 Zan Kranjec (SLO) 2:10.76 (+1.