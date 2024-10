LIVE – Giugliano-Crotone 1-3, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di domenica 27 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Giugliano-Crotone, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Periodo altalenante per entrambe le formazioni: i campani di Bertotto hanno perso nell’ultimo turno in casa della Turris interrompendo una striscia di due vittorie, ma che li mantiene comunque a 17 punti, a un solo punto di distanza dal Catania secondo. I pitagorici invece arrivano dal successo contro il Taranto che ha interrotto una Serie di cinque partite senza vittorie e ha portato un po’ di respiro all’ambiente. L’incontro è in programma nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Giugliano-Crotone 1-3 (5? Tumminello, 14? Padula, 29? Silva, 33? Oviszach) FINE PRIMO TEMPO 4o’ – Il Giugliano segna ma il gioco è fermo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. Periodo altalenante per entrambe le formazioni: i campani di Bertotto hanno perso nell’ultimo turno in casa della Turris interrompendo una striscia di due vittorie, ma che li mantiene comunque a 17 punti, a un solo punto di distanza dal Catania secondo. I pitagorici invece arrivano dal successo contro il Taranto che ha interrotto unadi cinque partite senza vittorie e ha portato un po’ di respiro all’ambiente. L’incontro è in programma nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH1-3 (5? Tumminello, 14? Padula, 29? Silva, 33? Oviszach) FINE PRIMO TEMPO 4o’ – Ilsegna ma il gioco è fermo.

