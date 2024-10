Ilfattoquotidiano.it - “L’addio a Patrizio Giordano di Un Posto al Sole? Non potevo più aspettare”: parla Lorenzo Sarcinelli

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo aver conquistato il pubblico con il ruolo diin “Unal“,ha scelto di lasciare la comfort zone della soap opera per interpretare Giacomo in “Nudes“, la serie di RaiPlay che affronta il delicato tema del revenge porn. Lasciare un ruolo amato dal pubblico non è mai facile, ma per il giovane attore è stata una decisione necessaria: “Mi sono reso conto che nonpiù“, spiega in un’intervista a Fanpage. “C’erano stati momenti, anche in passato, in cui ho pensato di voler andare via, ma per vari motivi ho rimandato. Poi sono arrivato a un punto in cui sentivo di non poter più rimandare, e non ci ho pensato su nemmeno un secondo”.