Lacche, resine, vinile e metalli colorati. Basta un pezzo dalla superficie extra-lucida per illuminare tutta la casa (Di domenica 27 ottobre 2024) Per il duo Draga & Aurel è un antidoto ai momenti bui, un modo per ritrovare un po’ di leggerezza. I loro oggetti si ispirano all’Optical-art, alle sculture a specchio di Jeff Koons e alle poltrone gonfiabili di maestri degli anni Settanta. Hanno lavorazioni complesse, ma l’obiettivo è semplice: trasmettere vibrazioni positive. Iodonna.it - Lacche, resine, vinile e metalli colorati. Basta un pezzo dalla superficie extra-lucida per illuminare tutta la casa Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Per il duo Draga & Aurel è un antidoto ai momenti bui, un modo per ritrovare un po’ di leggerezza. I loro oggetti si ispirano all’Optical-art, alle sculture a specchio di Jeff Koons e alle poltrone gonfiabili di maestri degli anni Settanta. Hanno lavorazioni complesse, ma l’obiettivo è semplice: trasmettere vibrazioni positive.

