L’abbraccio con i tifosi, autografi e selfie. Tutti in fila per ’Tatanka’ Dario Hubner (Di domenica 27 ottobre 2024) Campioni si diventa, ma lo stile o ce l’hai o non e ce l’hai. Dario Hubner appartiene alla prima categoria, quella di chi sul campo si è meritato i titoli di capocannoniere in serie C, B (a Cesena ) e A, entrando nel cuore di decine di migliaia di tifosi e che fuori continua a dimostrarsi un uomo da applausi. Lo si è visto – nel caso servissero conferme – anche ieri mattina, quando ‘Tatanka’ si è presentato in piazza della Libertà nell’ambito di un evento organizzato da Bkt, sponsor del campionato cadetto, che durante tutta la stagione viaggerà nelle città delle squadre iscritte alla competizione organizzando eventi di fidelizzazione. Ieri è stato il turno di Cesena: vista la concomitanza del match contro il Brescia, Bkt ha pensato di ‘vincere facile’, coinvolgendo Dario Hubner, indimenticato ex di entrambi i club, le cui tifoserie sono peraltro gemellate tra loro. Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio con i tifosi, autografi e selfie. Tutti in fila per ’Tatanka’ Dario Hubner Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Campioni si diventa, ma lo stile o ce l’hai o non e ce l’hai.appartiene alla prima categoria, quella di chi sul campo si è meritato i titoli di capocannoniere in serie C, B (a Cesena ) e A, entrando nel cuore di decine di migliaia die che fuori continua a dimostrarsi un uomo da applausi. Lo si è visto – nel caso servissero conferme – anche ieri mattina, quando ‘Tatanka’ si è presentato in piazza della Libertà nell’ambito di un evento organizzato da Bkt, sponsor del campionato cadetto, che durante tutta la stagione viaggerà nelle città delle squadre iscritte alla competizione organizzando eventi di fidelizzazione. Ieri è stato il turno di Cesena: vista la concomitanza del match contro il Brescia, Bkt ha pensato di ‘vincere facile’, coinvolgendo, indimenticato ex di entrambi i club, le cui tifoserie sono peraltro gemellate tra loro.

