La Farmacia sociale Salvo D’Acquisto sempre più vicina alle persone | Giulia ci racconta il suo lavoro e la consegna dei farmaci

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fiumicino, 27 ottobre 2024 – “Una concezione dicompletamente diversa, dove lavorare acquisisce un significato più profondo”: con queste parolePierantozzicosa significa lavorare per la. Entrata nella “famiglia” a maggio 2024,spiega di cosa si occupa e cosa ha di particolare questa realtà: “Prima di conoscere lalavoravo in unaa Roma. Inutile spiegare quanto siano diverse le due situazioni. Lanormale è un negozio in cui si vende e basta, mentre laè molto altro. La cosa che più mi ha colpita è che il nostronon è orientato solo al profitto, ma la nostra è una missione che vuole andare incontro al cliente,sue esigenze e a quelle della collettività. Quando ho conosciuto il dott.