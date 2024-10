Johnny Depp: «Non sono mai sceso a compromessi, e toccare il fondo mi è servito. Dopo la morte restano i ricordi, non so se c'è altro. L'unica certezza è che la vita va goduta» (Di domenica 27 ottobre 2024) Il divo americano ha presentato alla Festa del cinema di Roma il suo film da regista, Modi, ispirato ad Amedeo Modigliani. E a noi ha raccontato, senza filtri, di successo, cadute, vita, fortuna e morte: «Non è più tempo essere bohémien, preferisco pensarmi di un'altra epoca». L'incontro Vanityfair.it - Johnny Depp: «Non sono mai sceso a compromessi, e toccare il fondo mi è servito. Dopo la morte restano i ricordi, non so se c'è altro. L'unica certezza è che la vita va goduta» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il divo americano ha presentato alla Festa del cinema di Roma il suo film da regista, Modi, ispirato ad Amedeo Modigliani. E a noi ha raccontato, senza filtri, di successo, cadute,, fortuna e: «Non è più tempo essere bohémien, preferisco pensarmi di un'altra epoca». L'incontro

