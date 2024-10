Infortunio Gabbia, brutta tegola in vista di Milan Napoli. Ecco le condizioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Infortunio Gabbia, brutta tegola in vista di Milan Napoli per Fonseca: il titolare salta il match per Infortunio. Le ultimissime notizie sui rossoneri Dopodomani il Milan sarà impegnato nel big match contro il Napoli. Per questa delicatissima sfida Fonseca dovrà fare a meno di Matteo Gabbia. Come appreso dalla nostra redazione, il difensore centrale, ha accusato questa mattina un problema Calcionews24.com - Infortunio Gabbia, brutta tegola in vista di Milan Napoli. Ecco le condizioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024)indiper Fonseca: il titolare salta il match per. Le ultimissime notizie sui rossoneri Dopodomani il sarà impegnato nel big match contro ilÂ. Per questa delicatissima sfida Fonseca dovrà fare a meno di Matteo. Come appreso dalla nostra redazione, il difensore centrale, ha accusato questa mattina un problema

