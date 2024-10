“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, genitori di una scuola di Treviso si oppongono alla proiezione del film (Di domenica 27 ottobre 2024) A Treviso, un gruppo di genitori di una scuola ha espresso contrarietà alla proiezione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", pellicola incentrata sul tema del bullismo e ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena. Il sindaco della città, esponente della Lega, è intervenuto sulla vicenda, manifestando la propria intenzione di promuovere la visione del film e definendo la mancata proiezione "un’occasione persa per approfondire temi rilevanti e complessi della nostra società". L'articolo “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, genitori di una scuola di Treviso si oppongono alla proiezione del film . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A, un gruppo didi unaha espresso contrarietàdel"Ildai", pellicola incentrata sul tema del bullismo e ispiratastoria vera di Andrea Spezzacatena. Il sindaco della città, esponente della Lega, è intervenuto sulla vicenda, manifestando la propria intenzione di promuovere la visione dele definendo la mancata"un’occasione persa per approfondire temi rilevanti e complessi della nostra società". L'articolo “Ildai”,di unadisidel

