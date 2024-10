Il Pentagono vuole OpenAI per le missioni in Africa (Di domenica 27 ottobre 2024) OpenAI si è aperta al settore della Difesa. E ora Africom chiede al Pentagono di usare l'intelligenza artificiale. Il Pentagono vuole OpenAI per le missioni in Africa InsideOver. It.insideover.com - Il Pentagono vuole OpenAI per le missioni in Africa Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 27 ottobre 2024)si è aperta al settore della Difesa. E ora Africom chiede aldi usare l'intelligenza artificiale. Ilper leinInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex CTO di OpenAI Mira Murati raccoglie capitali per una nuova startup AI - Mira Murati, ex Chief Technology Officer di OpenAI, sta raccogliendo fondi per lanciare una nuova startup dedicata allo sviluppo di prodotti basati su modelli AI proprietari. (key4biz.it)