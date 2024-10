Il governo Meloni aumenta di 3 euro le pensioni minime: è così che tutela il popolo italiano? (Di domenica 27 ottobre 2024) Al cospetto dei 3 euro della Meloni, perfino gli ottanta euro di Matteo Renzi appaiono più dignitosi o meno offensivi Il governo della Destra bluette neoliberale e finanziaria di Giorgia Meloni ha dato una eroica prova di patriottismo e di difesa dell'interesse del popolo italiano: ha aumenta Ilgiornaleditalia.it - Il governo Meloni aumenta di 3 euro le pensioni minime: è così che tutela il popolo italiano? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al cospetto dei 3della, perfino gli ottantadi Matteo Renzi appaiono più dignitosi o meno offensivi Ildella Destra bluette neoliberale e finanziaria di Giorgiaha dato una eroica prova di patriottismo e di difesa dell'interesse del: ha

Ecco l’aumento deciso del governo per le pensioni minime: 10 centesimi al giorno. Tre euro al mese, ancora meno del previsto - L’intervento sulle pensioni minime dovrebbe riguardare oltre 1,8 milioni di assegni. Dimezzare l’aumento da 6 a 3 euro significa per lo Stato risparmiare 5,4 milioni di euro al mese. Una cifra che non ... (ilfattoquotidiano.it)