Calciomercato.it - I vincitori del Pallone d’Oro, la top 10 con più successi: grandi assenti dal podio

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Idel, la top 10 con i calciatori che hanno ricevuto per più volte l’ambito premio: tantiillustri dalCome ogni anno, France Football premia il miglior giocatore al mondo con l’ambito premio del. E’ il trofeo individuale più ricercato da ogni calciatore e dal 1956 è stato assegnato ogni anno, ad eccezione del 2020 a causa della pandemia da Covid. Fino alla metà degli anni ’90 era un premio riservato solamente ai calciatori europei e dunque in questo elenco non troverete mai giocatori come Pelé o Maradona., la top 10 con più titoli (Calciomercato.it)Nel corso della storia, sono stati per lo più attaccanti o giocatori molto offensivi ad aver alzato questo premio, ma qualche eccezione come Cannavaro, Yashin o Modric hanno reso più speciali alcune edizioni della kermesse.