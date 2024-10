I colori della Costa dei Trabocchi in mostra a Treglio nelle opere di Maria Adele D’Orazio (Di domenica 27 ottobre 2024) Dal 26 ottobre al 2 novembre 2024, a contrada Paglieroni di Treglio, si terrà il quarto appuntamento della rassegna “Vision-Arte” organizzata a cura dell’associazione Paglieronese. L’appuntamento del mese di ottobre, che coincide con il 39esimo anniversario della costituzione dell’associazione, è Chietitoday.it - I colori della Costa dei Trabocchi in mostra a Treglio nelle opere di Maria Adele D’Orazio Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dal 26 ottobre al 2 novembre 2024, a contrada Paglieroni di, si terrà il quarto appuntamentorassegna “Vision-Arte” organizzata a cura dell’associazione Paglieronese. L’appuntamento del mese di ottobre, che coincide con il 39esimo anniversariocostituzione dell’associazione, è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mostra COLORI D’AUTUNNO. Piante, fiori e idee per terrazzi e giardini - Milano - AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da ... (cosedicasa.com)

Costa dei Trabocchi, il litorale abruzzese da vedere almeno una volta: è ricco di storia e di fascino - La Costa dei Trabocchi è un luogo meraviglioso che il turismo troppo poco spesso prende in considerazione quanto dovrebbe. Il litorale abruzzese, in provincia di Chieti, è sicuramente un posto da ... (abruzzo.cityrumors.it)

Costa dei Trabocchi. Stati generali della Via Verde con schermaglie tra Regione e Provincia - Contrasti e schermaglie fra Provincia di Chieti e Regione agli Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi tenuti a Chieti nella sala consiliare della Provincia. “La Regione Abruzzo ha sempre ... (abruzzolive.tv)

A Rivergaro si inaugura la mostra "Non solo colori" - Sabato 26 ottobre si inaugura NON SOLO COLORI, la nuova mostra del ciclo Percorsi Diversi, allestita nello spazio espositivo della Biblioteca di Rivergaro. A cura di due artisti, dai tratti diversi e ... (ilpiacenza.it)