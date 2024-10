Hockey ghiaccio: Bolzano archivia la pratica Vorarlberg e rimane al comando in ICE League (Di domenica 27 ottobre 2024) Bolzano si rimette in carreggiata e conserva ancora la leadership della classifica dopo la domenica dedicata al Campionato Ice League 2024-2025 di Hockey su ghiaccio. Dopo il K.O rimediato contro Salzburg le foxes nella giornata odierna hanno regolato il fanalino di coda Vorarlberg per 2-4, salendo così a quota 30 punti. Un successo molto importante per la compagine altoatesina, maturato tutto nel terzo periodo. Al vantaggio iniziale della squadra italiana messo a referto da Salinitri all’11:58 del primo tempo ha infatti risposto nel secondo Sowder (8:33). La musica cambia solo nell’ultimo atto: all’8:46 Marchetti firma il nuovo vantaggio, ma Passolt due minuti dopo ripristina con orgoglio di nuovo gli equilibri. Ci penseranno quindi prima Helewka (11:52) e, successivamente, Hults (18:52) a prendere il largo, mettendo la vittoria in cassaforte. Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano archivia la pratica Vorarlberg e rimane al comando in ICE League Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)si rimette in carreggiata e conserva ancora la leadership della classifica dopo la domenica dedicata al Campionato Ice2024-2025 disu. Dopo il K.O rimediato contro Salzburg le foxes nella giornata odierna hanno regolato il fanalino di codaper 2-4, salendo così a quota 30 punti. Un successo molto importante per la compagine altoatesina, maturato tutto nel terzo periodo. Al vantaggio iniziale della squadra italiana messo a referto da Salinitri all’11:58 del primo tempo ha infatti risposto nel secondo Sowder (8:33). La musica cambia solo nell’ultimo atto: all’8:46 Marchetti firma il nuovo vantaggio, ma Passolt due minuti dopo ripristina con orgoglio di nuovo gli equilibri. Ci penseranno quindi prima Helewka (11:52) e, successivamente, Hults (18:52) a prendere il largo, mettendo la vittoria in cassaforte.

