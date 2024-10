Ilrestodelcarlino.it - Halloween, malumori per l’evento saltato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Va bene che il tema della festa diè ‘Dolcetto o scherzetto?’, ma di certo i partecipanti, paganti, alfamily day’ in programma il 1° novembre alla rocca di Forlimpopoli, non si aspettavano di trovarsi di fronte allo ‘scherzetto’ di non vedersi rimborsare il biglietto acquistato all’annuncio dell’annullamento della festa. La protesta è montata sui social, poi sono arrivate le telefonate anche in Comune, la cui sede oltretutto è proprio nella rocca che sorge al centro della città, ma ci è voluto un po’ per dipanare la matassa e capire dove stesse l’inghippo. Con ordine. Due sono le feste organizzate in rocca: ‘Psycho’, il 31 ottobre, e ‘Family Day’, il 1 novembre.