Grande Fratello sondaggi 28 ottobre 2024 | chi sono i più votati del pubblico

(Di domenica 27 ottobre 2024) La puntata deldi lunedì 28è particolarmente attesa, specie perché ci sarà il ritorno nella casa di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che rientreranno dopo una settimana trascorsa al Gran Hermano. Nel frattempo, però, oltre che scoprire quello che i due riveleranno (QUI quello che è successo) e come reagiranno i loro compagni d'avventura nel vedere ciò che hanno combinato in Spagna, si saprà anche l'esito del televoto. Attualmente in nomination ci: Amanda Lecciso, Luca Giglioli, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Jago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Ilda casa è chiamato a votare in positivo e, di conseguenza, ad esprimere il concorrente preferito. Al termine del televoto, poi, i due concorrenti che riceveranno più voti diventeranno immuni e avranno tra le mani le sorti dei compagni d'avventura.