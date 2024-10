Giugliano, incidente in via Roma: investite due ragazzine, è polemica sulla movida (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella serata di ieri, un 16enne su uno scooter ha investito due ragazze di 13 anni in via Roma, dopo aver sorpassato alcune auto incolonnate. L'articolo Giugliano, incidente in via Roma: investite due ragazzine, è polemica sulla movida Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, incidente in via Roma: investite due ragazzine, è polemica sulla movida Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella serata di ieri, un 16enne su uno scooter ha investito due ragazze di 13 anni in via, dopo aver sorpassato alcune auto incolonnate. L'articoloin viadue, èTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente stradale a Giugliano: scooter travolge due ragazzine - Un incidente stradale ha scosso la comunità di Giugliano, dove un giovane di 16 anni, in sella al suo scooter, ha travolto due ragazzine di 13 anni mentre attraversavano la strada. L’episodio è avvenu ... (notizie.it)

Sedicenne investe con lo scooter due ragazzine di 13 anni: aveva appena sorpassato una colonna di auto - L’incidente è accaduto ieri sera a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Le vittime sono state travolte mentre attraversavano la strada. Sono gravi, ma non in pericolo di vita ... (quotidiano.net)

Giugliano, supera la fila in scooter e investe due 13enni: ricoverate in codice rosso - Due 13enni investite da uno scooter in provincia di Napoli mentre attraversano la strada. Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Roma ... (msn.com)

Due ragazzine di tredici anni investite da un minorenne: sono fuori pericolo - L'adolescente a bordo di uno scooter le ha travolte mentre attraversavano la strada dopo aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati ... (rainews.it)